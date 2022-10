NBA, Shaquille O’Neal “difende” Draymond Green: “Non sapete quante volte ho minacciato i miei compagni di squadra”

Nel bel mezzo della discussione sul caso Draymond Green, Shaquille O’Neal – ai microfoni di ESPN – ha ricordato i suoi pochi litigi in allenamento durante la sua carriera da giocatore. L’ex lungo dei Lakers ha raccontato come – in diverse occasioni – abbia minacciato i suoi compagni durante workout piuttosto intensi:

“Indovinate un po? Per arrivare a vincere un titolo, devi lottare contro tutto e tutti. Non ho mai avuto un allenamento facile. Sapete quante volte ho detto ai ragazzi che mi marcavano ‘fallo ancora e ti arriverà un dritto in faccia’? Ho giocato in 7 squadre, e ho dovuto far male ad almeno 5 miei compagni di squadra.”

