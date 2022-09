NBA, Derrick Rose rilancia le quotazioni di New York: “Dobbiamo essere responsabili”

L’inizio di stagione dei New York Knicks è alle porte e la squadra si è ritrovata davanti alle telecamere, durante il media day, per la prima volta dalla scorsa stagione. Sono stati diversi i protagonisti: da Jalen Brunson che ha parlato dello stimolo di giocare per la prima volta in maglia Knicks ad un R.J. Barrett sicuro che questa squadra stupirà l’intera lega.

Però le parole più significative le ha pronunciate il fu MVP Derrick Rose, parlando di responsabilità:

“Quest’anno la parola d’ordine per noi deve essere responsabilità. Riuscire a non prendere le cose sul personale e a non arrabbiarsi quando qualcuno viene a farti critiche costruttive. Puoi arrabbiarti ma deve restare in campo dopo l’allenamento o dopo la partita. Se l’ultimo ragazzo del roster non può dire alla stella di aver sbagliato una rotazione difensiva, qualcosa non va e viceversa.“

Parole che sembrano indirizzate a Julius Randle, anche se l’ex Chicago Bulls non fa mai il nome del compagno di squadra.

Question was about what Derrick Rose thinks he can help improve about the Knicks now that he's back https://t.co/kAumhY7Ohy — New York Basketball (@NBA_NewYork) September 27, 2022

Leggi anche:

Chicago Bulls, Lonzo Ball potrebbe saltare l’intera stagione NBA 2022-2023

NBA 2022-2023 Season Preview: Central Division, nella rete di ‘Spida’ Mitchell

NBA, Anthony Davis: “I Lakers sono underdog quest’anno”