Continua il training camp dei Los Angeles Lakers dove, ovviamente, c’è anche Anthony Davis: al termine dell’allenamento di ieri, il numero 3 gialloviola ha svelato di aver giocato tutta la scorsa stagione con un infortunio al polso. Un problema fisico non da poco, visto che ha condizionato sia il suo tiro che il suo modo di giocare.

Dopo la brutta stagione dello scorso anno in casa Lakers c’è voglia di riscatto, soprattutto da parte di Anthony Davis che, come racconta ai giornalisti, vuole rifarsi dopo un campionato sotto tono. La superstar dei gialloviola, infatti, ha confessato ai media di aver giocato la scorsa stagione con un infortunio al polso:

“Molte persone non lo sanno, ma da gennaio ho combattuto un infortunio al polso per tutto il resto del campionato. Ha influenzato il mio tiro e tutto il resto: non è una scusa, ma è stato difficile per me giocare come volevo. Non sono riuscito davvero a portare a termine il mio obiettivo, non ho potuto seguire il mio istinto fino in fondo perché, ogni volta che lo seguivo, era molto doloroso, ma dovevo provare a farlo ancora e ancora”

Fortunatamente per AD e per i Lakers l’infortunio è alle spalle:

Al termine del secondo giorno di training day, Anthony Davis ha capito su cosa sta lavorando coach Darwin Ham, sulla difesa, particolarmente carente lo scorso anno. Per AD questo è il primo obiettivo da portare a termine dalla squadra:

“I think our biggest focus right now is just locking in on the defensive end,” @AntDavis23 said on the team’s mindset two days into training camp. pic.twitter.com/NAyIoyepiQ

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) September 28, 2022