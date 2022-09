NBA: Phila senti James Harden: “Se sono al 100% posso puntare al titolo MVP”

Nelle ultime due stagioni James Harden è stato la brutta copia dell’MVP visto agli Houston Rockets sotto la guida di Mike D’Antoni. Per lui sono stati due anni molto bui, sia per i vari problemi muscolari e al tendine del ginocchio che lo hanno tormentato sia per il totale fallimento dell’approdo ai Brooklyn Nets. Lasciatosi alle spalle le ultime annate, il nativo di Los Angeles è pronto a ripartire al meglio confidando molto nel duro lavoro fatto in estate:

“Come ho sempre detto se la mia condizione fisica sarà al livello delle mie abilità, del mio QI e del mio lavoro, sarò da MVP”

A questi Philadelphia 76ers servirà sicuramente il miglior James Harden per aiutare Joel Embiid ad arrivare il più lontano possibile, magari a vincere il primo Larry O’Brien Trophy per entrambi.

we are so back. https://t.co/UdQp8ZhMyb — Philadelphia 76ers (@sixers) September 26, 2022

Leggi anche:

Chicago Bulls, Lonzo Ball potrebbe saltare l’intera stagione NBA 2022-2023

NBA 2022-2023 Season Preview: Central Division, nella rete di ‘Spida’ Mitchell

NBA, Anthony Davis: “I Lakers sono underdog quest’anno”