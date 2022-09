NBA 2022-2023 Season Preview: Central Division, nella rete di ‘Spida’ Mitchell

Per la prima volta dopo quattro anni di dominio dei Milwaukee Bucks, la Central Division sembra un po’ più equilibrata con le cinque franchigie che hanno le medesime possibilità di strappare un posto per la postseason, o almeno di giocarsi le proprie possibilità al torneo Play-in. Milwaukee Bucks che partono come sempre favoriti e con un Khris Middleton in più rispetto agli scorsi Playoff, ma sono tante le domande che ruotano attorno a questa Division.



Riuscirà Donovan Mitchell a guidare i Cavs e staccare un pass per i prossimi Playoff, dopo un’assenza lunga cinque anni? I Detroit Pistons dei giovani terribili, capitanati da Cade Cunningham e Jaden Ivey, sono già pronti per conquistare un posto al sole? E ancora: i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo saranno una vera contender per il Larry O’Brien Trophy anche quest’anno? Andiamo a scoprire insieme la risposta a queste ed altre domande della Central Division.

I Chicago Bulls hanno accelerato il processo di rinascita nella Central Division già lo scorso anno, acquisendo tramite la sign-and-trade DeMar DeRozan e Lonzo Ball e firmando il free agent Alex Caruso. All’inizio di questa offseason sono riusciti a firmare altri due grandi veterani come Goran Dragic e Andre Drummond che daranno sicuramente una grande mano alla causa di LaVine & Co. Guardando al roster, se in salute, la squadra di coach Donovan ha tutte le carte in regola per tornare ai Playoff. Sfortunatamente però, lo staff medico dei Bulls è già alle prese con problematiche di varia natura.

The Dragon is a Bull 🐉 @Goran_Dragic pic.twitter.com/UqPIw0KS66

La vera incognita che aleggia tra le mura dello United Center è infatti la condizione di Lonzo Ball e quanto questa possa influire sulla stagione dei Bulls. Il figlio di LaVar viene da una stagione molto difficile: lo scorso gennaio ha subito un intervento artroscopico al ginocchio sinistro, curabile in circa 6-8 settimane, ma una serie di imprevisti accusati ad aprile lo hanno trattenuto fuori dal parquet per il resto della stagione 2021-2022. Chicago con e senza di lui sembra la fedele rappresentazione del più celebre fra i libri di Robert Louis Stevenson, dottor Jekyll e mister Hyde. Con lui in campo i Bulls erano partiti fortissimo, vincendo le prime quattro gare della regular season ed eguagliando un inizio che non si vedeva nella Windy City dai tempi di un certo Michael Jordan, e arrivando a un record di 27-13 prima dell’infortunio di Lonzo. Senza di lui la franchigia dell’Illinois ha faticato tantissimo, complici gli infortuni occorsi a Zach LaVine e Alex Caruso, rischiando addirittura di dover ricorrere al Play-in per staccare un biglietto per la postseason.

First 4-0 start since 1996-97!!

Il peggio sembrava passato, ma purtroppo nella giornata di mercoledì il nativo di Anaheim si è dovuto sottoporre a un altro intervento artroscopico allo stesso ginocchio, i tempi di recupero, tra le quattro e le sei settimane, compromettono l’inizio di stagione. Sembra però che Chicago sia davvero pronta a ogni scenario.

Injury Update:

Lonzo Ball will undergo an arthroscopic debridement of his left knee on Wednesday, Sept. 28 in LA.

He will be re-evaluated in 4-6 weeks.

— Chicago Bulls (@chicagobulls) September 21, 2022