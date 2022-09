NBA, Anthony Davis: “I Lakers sono underdog quest’anno”

Quando hai una squadra formata da superstar è difficile non essere sulla bocca di tutti: aspettative, pressioni e critiche sono sempre lì a ricordarti che devi dare il massimo per vincere il titolo. I Los Angeles Lakers sono abituati a questo tipo di atmosfera, ma quest’anno sembra essere diverso, parola di Anthony Davis:

“Iniziamo la stagione come se avessimo un peso sulle spalle. Siamo gli underdog della lega. La gente non parla di noi e va bene. Preferiamo essere fuori dai radar.”

Una teoria che va un po’ controtendenza rispetto a quella che forse è la realtà, anche se gli ultimi mesi hanno effettivamente fatto scomparire i Los Angeles Lakers dalla cerchia delle franchigie più interessanti della NBA. Per LeBron James, tutte queste voci sono solo chiacchiere. Riguardo se stesso e l’approccio che adotterà in campo, invece, Anthony Davis non ha dubbi:

“Quest’anno voglio essere più aggressivo. So quanto posso giocare meglio rispetto all’anno scorso. “

I tifosi sperano che le parole possano trasformarsi in fatti dopo una stagione mediocre da parte della squadra, conclusasi con il fallito aggancio ai Playoff e un Davis che, a causa degli infortuni, ha potuto giocare solamente 42 gare.

Leggi anche:

NBA, Kevin Durant spiega perché aveva chiesto la trade a Brooklyn

Charlotte Hornets, LiAngelo Ball firma un contratto annuale NBA non garantito

Chicago Bulls, Media Day 2022: le dichiarazioni dei protagonisti