Chicago Bulls, Lonzo Ball potrebbe saltare l’intera stagione NBA 2022-2023

Brutte notizie in casa Chicago Bulls. Non sembra infatti trovare fine il calvario di Lonzo Ball. Il figlio di LaVar è fermo ai box dallo scorso gennaio per una lesione al menisco del ginocchio sinistro che sembrava curabile in circa 6-8 settimane, ma che in realtà lo ha tenuto fuori dal parquet fino al termine della stagione.

Il peggio sembrava passato ma oggi il playmaker ex New Orleans Pelicans è tornato sotto i ferri per una pulizia dello stesso ginocchio operato lo scorso gennaio e prima ancora nel 2018 quando indossava la canotta dei Lakers.

Intervenuto ieri nel media day dei Chicago Bulls, Lonzo Ball ha ammesso di non essere in grado di giocare:

“Non riesco né a correre né a saltare. Sento dolore anche nel salire le scale o in altre attività quotidiane. Non c’era altra scelta oltre all’operazione”

Non trasmettono fiducia nemmeno le parole del coach dei Chicago Bulls Billy Donovan:

“Credo sia saggio prepararsi all’idea che Lonzo possa non esserci per tutto l’anno”

Solo l’operazione odierna ci dirà se i Chicago Bulls dovranno rinunciare al loro playmaker per tutto l’anno o per un periodo di tempo più ristretto.

LIVE: Lonzo Ball Media Availability https://t.co/3p4eExudsC — Chicago Bulls (@chicagobulls) September 27, 2022

