NBA, lesione al menisco del ginocchio sinistro per Lonzo Ball

Fasi di valutazione in casa Chicago Bulls per quanto riguarda l’infortunio occorso a Lonzo Ball. La diagnosi più recente ha rilevato una piccola lesione al menisco del ginocchio sinistro.

Infortunio per Lonzo Ball: cosa succede ora

La squadra, scrive, Adrian Wojnarowski di ESPN, si prenderà 24-48 ore per esplorare le opzioni sul tavolo. Se non si riuscisse a scongiurare l’operazione, mediante terapia conservativa, lo stop potrebbe tenere Ball lontano dai campi almeno un mese. Come ricordato da K.C. Johnson di NBC Sports Chicago, nel luglio 2018 Ball si era sottoposto a un intervento in artroscopia sempre al ginocchio sinistro per fronteggiare il medesimo problema.

in aggiornamento

Leggi anche:

Infortuni NBA: lista aggiornata

NBA, Joel Embiid storico: 50 punti in 27 minuti!

Risultati NBA, i Lakers vanno KO con Indiana, bene Bucks, Phila e Denver