Mercato NBA, Alex Caruso firma per i Chicago Bulls: i dettagli

Alex Caruso abbandona i Los Angeles Lakers e saluta LeBron James per accasarsi ai Chicago Bulls. La notizia riportata da Adrian Wojnarowski, chiarisce come la guardia si sia accordata sulla base di un contratto quadriennale da 37 milioni di dollari complessivi. Il giocatore ritroverà a Chicago anche Lonzo Ball, appena giunto via sign-and-trade dai New Orleans Pelicans.

Free agent guard Alex Caruso has agreed to a four-year, $37M deal with the Chicago Bulls, his agent Greg Lawrence of @Wasserman tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021