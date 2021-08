I Chicago Bulls hanno trovato la chiave per aprire lo scrigno, hanno trovato il pezzo giusto da affiancare a Zach LaVine. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, DeMar DeRozan ha firmato un contratto triennale dal valore di 85 milioni di dollari. Il classe ’89 vola alla corte dei Bulls via sign-and-trade. In cambio San Antonio riceverà Thad Young, Al-Farouq Aminu, una scelta al primo giro del Draft 2025 e due scelte del secondo giro di Draft futuri – 2022 e 2025.

DeMar DeRozan is finalizing a three-year, $85 million-plus deal to join the Chicago Bulls, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

DeMar DeRozan aveva precedentemente espresso la sua volontà di approdare in una contender e provare a vincere l’agognato titolo. Ecco spiegato l’addio ai San Antonio Spurs, i quali nelle ultime due stagioni hanno fallito l’aggancio ai Playoff.

Con i texani, il quattro volte All-Star ha disputato 206 partite e ha messo a referto una media di 21.6 punti, 5.2 rimbalzi e 6.2 rimbalzi. Adesso comincerà una nuova avventura nell’Illinois, al fianco di LaVine. Per provare a salire sul tetto del mondo.

