NBA, Drummond: “Quando mi ritirerò, sarò considerato il miglior rimbalzista di sempre”

Quando si tratta di combattere sotto le plance per recuperare rimbalzi, Andre Drummond può orgogliosamente dire di avere pochi rivali all’interno della lega. Il girovago centro ex Pistons, adesso in forza ai Chicago Bulls, è attualmente al 46esimo posto all-time della NBA per numero di rimbalzi raccolti: 9519 in totale.

La situazione cambia però se si considera la media di rimbalzi per partita: con 13.3 rimbalzi, Drummond è all’undicesimo posto all-time. Numeri di tutto rispetto che fanno di Drummond, meritatamente, uno degli specialisti nell’ambito più apprezzati e affermati.

Lo stesso giocatore è consapevole del suo talento e in un’intervista lo ha ribadito ulteriormente, alzando ancor di più l’asticella. Andando forse decisamente un po’ oltre.

Drummond: “A fine carriera, se non già ora”

Che i giocatori NBA non pecchino di personalità è più che risaputo. D’altronde, per competere nel campionato di basket più talentuoso del mondo, la fiducia in sé stessi è requisito necessario – ma non sufficiente. L’ultimo esempio di self-confidence lo ha dato proprio Drummond, che in un’intervista ha parlato così riguardo sé stesso e la propria carriera:

“Una volta che mi sarò ritirato, sarò considerato il miglior rimbalzista di sempre – se già non lo sono. Penso di esserci quasi, non mi manca molto”

Leggi anche:

NBA, anche i Memphis Grizzlies su Kevin Durant

Shaq sicuro: “Stephen Curry è il miglior giocatore al mondo”

NBA, contratti exhibit 10 e inviti per il training camp 2022-2023 di tutte le squadre