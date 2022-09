I Chicago Bulls dovranno fare a meno di Lonzo Ball per quattro o, addirittura, sei settimane: il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore all’operazione di sbrigliamento artroscopico, una pulizia del ginocchio sinistro per favorirne il movimento.

Lonzo Ball salterà molto probabilmente la prima parte di stagione: il giocatore dei Chicago Bulls dovrà sottoporsi allo “sbrigliamento artroscopico”, operazione chirurgica per pulire l’articolazione da tessuto morto, detriti ossei e altro materiale indesiderato così da favorire il movimento del tessuti sani.

Lonzo Ball will undergo an arthroscopic debridement of his left knee next Wednesday, the Bulls just announced.

He’ll be re-evaluated in 4-to-6 weeks

— Jamal Collier (@JamalCollier) September 21, 2022