Mercato NBA, Dean Wade estende il proprio contratto con i Cleveland Cavaliers

E’ notizia delle ultime ore l’accordo trovato tra Dean Wade e i Cleveland Cavaliers. L’ala in forza alla franchigia dell’Ohio rimarrà ai servizi di coach Bickerstaff, per lui pronto un contratto triennale da $18.5 milioni. Di questi, $16.5 dovrebbero essere garantiti.

Dean Wade, che si presenterà al training camp dei Cavs per guadagnarsi lo starting spot della squadra, stava entrando nel suo ultimo anno di contratto prima che il team decidesse per l’estensione. Per l’ex Kansas State, sbarcato undrafted a Cleveland nel 2019, la prossima stagione diventa quindi fondamentale.

Dean Wade and the Cleveland Cavaliers have agreed to a 3-year, $18.5 million contract extension, per @wojespn. pic.twitter.com/xBa9kkuyBs — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) September 24, 2022

Wade infatti avrà il compito di conquistarsi un ruolo importante nelle rotazioni dei Cavs, dopo una scorsa annata dai successi alterni. Il 25enne ha chiuso la stagione 2021/22 con medie di 5.3 punti e 2.9 rimbalzi a partita, dovendo rinunciare ad una quindicina di match a causa di un infortunio al ginocchio. La partenza di Lauri Markkanen in direzione Utah Jazz ha aperto uno spot nelle rotazioni del team e, considerando la nuova dimensione di Kevin Love da sesto uomo in uscita dalla panchina, Dean Wade si candida ad un posto nel quintetto.

Leggi anche

Mercato NBA, CJ McCollum estende il suo contratto con i New Orleans Pelicans

NBA, Danilo Gallinari dopo l’operazione: “Ci vediamo presto in campo”

NBA, Kristaps Porzingis se la prende con i ranking ESPN; Beal e gli Wizards lo coccolano