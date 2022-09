NBA, Danilo Gallinari dopo l’operazione: “Ci vediamo presto in campo”

Nella giornata di venerdì 23 settembre Danilo Gallinari si è sottoposto a operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio infortunatosi nella partita di qualificazione ai Mondiali FIBA contro la Georgia. Testimone del brillante Eurobasket condotto dai compagni di Nazionale agli ordini di coach Pozzecco, il Gallo non perde l’ottimismo e affronta con determinazione il lungo recupero che l’attende.

Riportiamo il messaggio postato dall’azzurro sul suo profilo Twitter:

“Ieri sono stato operato con successo al legamento crociato anteriore del ginocchio. Ora la concentrazione è rivolta alla riabilitazione e al ritorno al gioco che amo. Desidero ringraziare l’organizzazione Celtics e lo staff medico al New England Baptist Hospital così come il Dr. Antonio Orgiani e il Dr. Rodolfo Rocchi per il supporto che mi hanno dato in Italia prima dell’operazione. Ovviamente, grazie anche a tutti i miei tifosi che mi hanno sostenuto con messaggi e auguri di pronta guarigione. Ci vediamo presto in campo.

Danilo”