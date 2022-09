Mercato NBA, CJ McCollum estende il suo contratto con i New Orleans Pelicans

Come annunciato dall’agente Sam Goldfeder ad Adrian Wojnarowski di ESPN, CJ McCollum e i New Orleans Pelicans hanno trovato l’intesa per un’estensione contrattuale biennale da 64 milioni di dollari. L’ex Blazers si legherà dunque alla Louisiana fino alla stagione NBA 2025-2026. La timeline si adegua agli accordi già in piedi con Brandon Ingram e Zion Williamson, facendo del trio il nuovo nucleo di potenziali ‘Big Three’ per il futuro della franchigia. Fondamentale per l’accesso alla postseason della squadra, attraverso il Play-in, McCollum è si è guadagnato la fiducia di David Griffin e Trajan Langdon.

I numeri di CJ McCollum con Pelicans nella 2ª metà di stagione NBA 2021-2022

Nelle 26 partite disputate con NOLA da febbraio in poi, McCollum ha viaggiato a 24.3 punti, 4.5 rimbalzi e 5.8 assist di media.

