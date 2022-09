Mercato NBA, Utah chiude la trade: Donovan Mitchell finisce a Cleveland

Alla fine Donovan Mitchell si è mosso. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, infatti, gli Utah Jazz si sono accordati con i Cleveland Cavaliers per una trade che porta in Ohio lo stesso Mitchell in cambio di un pacchetto formato da tre scelte Draft non protette del primo giro (2025, 2027, 2029) , due pick swap (2026,2028), Lauri Markkanen, Collin Sexton e Ochai Agbaji.

Sexton si muove in direzione Utah con la formula della sign-and-trade, dopo aver firmato un quadriennale da 72 milioni di dollari complessivi. Superata, quindi, la concorrenza dei Knicks che non hanno voluto mettere sul piatto troppe prime scelte future per arrivare all’ormai ex guardia dei Jazz.

The Cleveland Cavaliers have acquired Donovan Mitchell in a trade, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 1, 2022

Leggi Anche

Mercato NBA, i Raptors firmano Josh Jackson

NBA, gli Orlando Magic svelano il nuovo centro di allenamento

NBA, gli Houston Rockets ritirano la maglia di Elvin Hayes