Mercato NBA, Marques Bolden ai Milwaukee Bucks

I Milwaukee Bucks hanno comunicato nella giornata di domenica l’accordo raggiunto con Marques Bolden. Il giocatore, finito undrafted nel 2019 in uscita da Duke, ha trascorso il biennio successivo in G League. 48 le partite disputate con i Canton Charge, intervallate da brevi stint NBA con i Cleveland Cavaliers. Nella passata stagione, Bolden ha giocato sempre nella lega di sviluppo, raccogliendo 20 presenze con i Salt Lake City Stars e avvicinando una doppia doppia di media (12.3 punti, 8.9 rimbalzi). Sono 19 attualmente gli atleti agli ordini di coach Mike Budenholzer per il via del training camp.

