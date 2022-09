NBA, Kristaps Porzingis se la prende con i ranking ESPN; Beal e gli Wizards lo coccolano

Attesa, aspettative, interrogativi, propositi. C’è tutto questo nel primo incontro stagionale con la stampa, il tradizionale Media Day che tra foto, dichiarazioni e sorrisi inaugura l’annata delle squadre NBA. Nella serata di venerdì è toccato ad Atlanta Hawks prima e Washington Wizards poi aprire le danze. Per i capitolini, in evidenza le parole di Kristaps Porzingis, che deve rilanciarsi dopo la trade con cui Dallas l’ha, di fatto, scaricato.

Ecco le sue sensazioni raccolte da Josh Robbins di The Athletic:

“Arrivo con il dente avvelenato, in particolare quest’anno, per i ranking ESPN. [86° assoluto tra i giocatori nella top 100 stilata dal network ai nastri di partenza ndr]. Uso tutto come benzina, non vedo l’ora di dimostrare ciò di cui sono capace, ricordando a tutti le mie doti in entrambe le metà campo. Ho capito che il peso in più non mi aiuta. Ho bisogno di essere forte e leggero per sentirmi al meglio, [soprattutto] in difesa. […] Voglio tornare ad essere un rim protector di primo livello, sentivo di non avere la stessa rapidità di piedi ed esplosività Credo di essere un ottimo fit accanto a Brad [Beal] e Kuz [Kyle Kuzma ndr]. Sono qui per aiutare la squadra a vincere partite e farò tutto il necessario. Non vedo l’ora di andare oltre le aspettative e fare rumore.”