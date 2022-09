I Los Angeles Lakers ritireranno canotta numero 99 di George Mikan il 30 ottobre

La stagione NBA che scatterà tra meno di un mese, nella notte italiana tra il 18 e il 19 ottobre, sarà per i Los Angeles Lakers quella del 75º anniversario. Alle magliette retro che LeBron James, Anthony Davis e compagni vestiranno entusiasti in alcune occasioni si affianca anche una canotta pronta a issarsi all’interno della Crypto.com Arena.

Non solo Pau Gasol: altra maglia ritirata Lakers nella stagione NBA 2022-2023

Dopo la cerimonia fissata per il mese di marzo per il ritiro della numero 16 di Pau Gasol, la franchigia ha infatti annunciato per il 30 ottobre un analogo omaggio a George Mikan, leggenda degli allora Minneapolis Lakers, 5 volte campione NBA.

5x Champion, All-Star, MVP, and the man behind the Mikan Drill. On October 30th we celebrate Mr. Basketball. pic.twitter.com/ydUOggbOFQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2022

