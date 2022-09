NBA, Utah Jazz: Bojan Bogdanovic spedito ai Detroit Pistons

Dopo aver ceduto Rudy Gobert ai Minnesota Timberwolves e Donovan Mitchell ai Cleveland Cavaliers quest’estate, gli Utah Jazz si privano anche di Bojan Bogdanovic che viene spedito a Detroit in cambio di Kelly Olynyk e Saben Lee, pedine che dimostrano che i Jazz siano focalizzati più nel medio-lungo periodo piuttosto che puntare a vincere subito.

La franchigia dello Utah continua quindi la totale ricostruzione della squadra iniziata in estate.

Bogdanovic, reduce dall’Europeo giocato con la Croazia, viene da una stagione da oltre 18 punti di media con quasi il 39% da dietro l’arco. Abilità balistica che potrà essere di grande aiuto al giovanissimo e frizzantissimo backcourt dei Pistons formato da Cade Cunningham e Jaden Ivey.

The Detroit Pistons are finalizing a trade to acquire Utah Jazz forward Bojan Bogdanovic for Kelly Olynyk and Saben Lee, sources tell ESPN.

