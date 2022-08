NBA, i Los Angeles Lakers ritireranno la maglia di Pau Gasol

Ora è ufficiale: i Los Angeles Lakers hanno deciso di ritirare la canotta numero 16 di Pau Gasol. Secondo quanto annunciato dalla franchigia californiana, la cerimonia per celebrare il catalano avverrà il 7 marzo 2023. Si tratta di un riconoscimento importante per uno che – con la maglia dei Lakers – ha conquistato due titoli, facendo coppia con Kobe Bryant.

Nelle scorse ore, Pau Gasol aveva commentato l’indiscrezione in questa maniera:

“La cerimonia potrebbe aver luogo la prossima stagione. Sì, ho parlato con la franchigia e la famiglia Buss. Siamo tutti molto eccitati. È difficile immaginare un momento come questo. Potrebbe essere molto emotivo e difficile da controllare, ma sono davvero felice che si concretizzi un evento di questo tipo.”

Gasol si unisce alla già importante collezione di maglie ritirate dai californiani. Dieci giocatori hanno avuto questo onore:

Gasol – come detto in precedenza – ha vinto 2 titoli con i Lakers nel 2009 e nel 2010, giocando un ruolo chiave. Il catalano è stato nominato 3 volte All-Star tra il 2008 e il 2011 e anche All-NBA durante queste 3 stagioni.

A Champion, legend, and forever part of the Lakers Family.

3/7/23 – We raise Pau Gasol's jersey into the rafters pic.twitter.com/F9snGrHO9o

— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 17, 2022