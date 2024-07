Bronny James, debutto Lakers stentato in Summer League, ma si è già preso i riflettori ESPN

Il nome di Bronny James, volenti o nolenti, farà parlare moltissimo nei mesi e anni a venire.

Certo, in una fase interlocutoria come quella della Summer League, fa storcere un po’ il naso l’attenzione mediatica forse eccessiva riservatagli da ESPN. Nulla che non si potesse prevedere, per la verità. Resta il fatto che il figlio di LeBron ha debuttato con un tutt’altro che esaltante 2-9 al tiro, per 4 punti complessivi a referto. Arriveranno tempi migliori, per lui e – auspicabilmente – per tutta l’informazione che ruota attorno alla lega.

Bronny James’ first NBA Summer League points are from a cutting layup & earlier, got a steal which led to a transition bucket! 💪

How’s Bronny looking so far? 🤔 pic.twitter.com/4hAZyJMCGM

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 6, 2024