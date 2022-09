Il mercato NBA è tuttora aperto e molte squadre della lega hanno cambiato volto in questi mesi: è il caso dei Dallas Mavericks che hanno perso Jalen Brunson ma si sono assicurati giocatori come Christian Wood e JaVale McGee. Secondo alcuni addetti ai lavori mancano uno o due giocatori di livello – se non addirittura una superstar – per far competere i Mavs ad alto livello: non è d’accordo Luka Doncic, soddisfatto della squadra che si è creata.

Luka Doncic: “Abbiamo tanti ragazzi forti che sono sottovalutati”

La prossima settimana i Dallas Mavericks si riuniranno per il training camp dove, ovviamente, ci sarà anche Luka Doncic. Intervistato da NBA Today il giocatore sloveno si ritiene soddisfatto del roster che la dirigenza ha creato in questi giorni di mercato dove, nonostante non ci siano nomi altisonanti, nel complesso Dallas è una squadra che può fare bene:

“Penso che abbiamo ottimi giocatori nella nostra rosa. Ci sono molti ragazzi sottovalutati di cui dovremmo parlare di più. Quindi non penso che abbiamo una grande squadra, ma siamo un gruppo che insieme gioca bene e può fare grandi cose: come ho detto abbiamo ragazzi di cui se ne parla poco ma che sono molto forti e importanti per noi. Il primo è sicuramente Dorian Finney-Smith: ha lavorato sodo e molto duramente, per me è uno dei migliori difensori, poi quando ha spazio prova sempre il tiro. Spencer avrà una grande responsabilità quest’anno. Abbiamo anche Christian Wood, è nuovo a Dallas ma penso che sarà importantissimo per noi”

