I Los Angeles Lakers hanno presentato la nuova maglia classic: per la 75esima stagione della franchigia in NBA, la maglia si ispira alla canotta utilizzata dai Minneapolis Lakers, la squadra originaria. Un look classico che è piaciuto molto ai due tenori della squadra LeBron James e Anthony Davis.

Every legacy has a beginning. Featuring the MPLS ‘50s era blue and gold, the Classic Edition recreates the Lakers' first-ever home uniform in honor of our 75th season.#Lakers75 x @bibigoUSA pic.twitter.com/2vepxr3DTV — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 8, 2022

LeBron e Davis adorano la nuova maglia classic dei Lakers

Le nuove maglie classic dei Lakers commemorano i Minneapolis Lakers, la franchigia che ha dato il via alla leggenda gialloviola: le nuove canotte riprendono i colori utilizzati negli anni ’50, fondo bianco con le scritte in celeste, mentre sul collo e maniche ci saranno due strisce, una celeste e una dorata.

Classic Edition 🔥 for the 📱 & 💻 pic.twitter.com/L3NdCGpi8l — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 8, 2022

Un look che ha molto entusiasmato LeBron James che, tramite una storia Instagram, ha taggato Anthony Davis, anche lui visibilmente compiaciuto del look dei Lakers per la prossima stagione. Con questa nuova maglia, LeBron & Co. sperano di fare meglio rispetto alla scorsa stagione e di essere un po’ più competitivi nella lotta al titolo: giocare con i colori dei propri antenati può essere uno stimolo in più, ma non basta se alle spalle non c’è una squadra pronta. La dirigenza è al lavoro per creare il miglior quintetto possibile, ma intanto i giocatori si godono la nuova maglia.

