NBA, Andre Iguodala sarà un giocatore Warriors anche per la prossima stagione

Da giorni circolava nell’aria la notizia del possibile ritorno di Andre Iguodala ai Golden State Warriors ed oggi è arrivata la conferma dal diretto interessato nel suo podcast The Point Forward. L’annuncio giunge alla vigilia dell’apertura del training camp dei campioni NBA in carica al Chase Center.

Ci sono state diverse persone che hanno influenzato la decisione finale di tornare per un’ultima stagione, anche se principalmente Iggy “incolpa” i compagni di squadra Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson, nonché l’allenatore Steve Kerr e il GM Bob Myers. Iggy, poi, sorride guardando dritto la telecamera e “ammonisce” Curry:

Il veterano NBA viene da una stagione molto difficile costellata da tanti infortuni e con sole 31 partite giocate, chiusa con 4 punti, 3.2 rimbalzi e 3.7 assist di media a partita. Ha saltato anche un mese di Playoff per un problema alla cervicale. Quando è in salute, però, Iguodala è ancora un preziosissimo difensore ed un regista di riserva. Il valore da uomo spogliatoio di Iguodala è incalcolabile per un gruppo che aspetta la riconferma ad alti livelli, ad esempio, di Jordan Poole ed Andrew Wiggins.

The big decision, straight from the source.

Andre and @thekidet break down what went into the call that Iguodala wrestled with all summer.

Special Pod: https://t.co/VbuT7poHQn pic.twitter.com/18w4Iqrpkr

— Point Forward (@pointforward) September 23, 2022