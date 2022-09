Buone notizie in casa Los Angeles Clippers: lo staff medico ha autorizzato Kawhi Leonard a partecipare al training camp della prossima settimana. Tuttavia la franchigia predica calma, affermando che il giocatore procederà con un rientro graduale durante i giorni del ritiro.

Dopo più di un anno d’assenza a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro – rimediata in Gara 4 contro Utah nei Playoff 2021, Kawhi Leonard è pronto a tornare ad allenarsi in gruppo: la prossima settimana i Clippers si ritroveranno a Seattle per il training camp e, tra i giocatori convocati, ci sarà anche Leonard.

A dare la notizia è il capo delle basketball operations della franchigia Lawrence Frank, spiegando però che i Clippers valuteranno giorno per giorno le sue condizioni. Il 30 settembre e il 3 ottobre la squadra giocherà due amichevoli, ma non si sa se Leonard scenderà in campo:

Lawrence Frank says Kawhi Leonard is cleared for everything entering camp and that Leonard wants to participate in everything. But Frank says the team will be cautious with Leonard and see how he feels each day. pic.twitter.com/X8zKynqLbR

