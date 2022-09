NBC sceglie Michael Jordan per lo spot di lancio della prima di Tom Brady

Non c’era probabilmente bisogno di creare ulteriore attesa attorno al debutto stagionale dei Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady nel Sunday Night Football della prima settimana NFL, ma il network NBC ha fatto centro, coinvolgendo nello spot di lancio di Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys anche Michael Jordan.

Brady aveva annunciato il ritiro a febbraio dopo 22 stagioni nella National Football League, salvo poi tornare sui propri passi un mese più tardi. Il parallelo con il leggendario rientro del numero 23 Bulls è servito. Nel promo, MJ recita poche battute che lasciano il segno.

”Sono stato lontano dal gioco per quasi due anni, lui [Brady ndr.] non ha resistito due mesi. Sapete cosa mi dice tutto ciò? Quanto ci tenga, quanto ne abbia bisogno, specialmente contro i Cowboys, che non l’hanno mai battuto. Una grandezza di queste proporzioni non capita spesso. He’s back.”