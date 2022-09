“Giannis. L’incredibile ascesa di un campione”: arriva in Italia la biografia di Antetokounmpo

Arriva anche in Italia “Giannis. L’incredibile ascesa di un campione”, la biografia di Giannis Antetokounmpo, scritta dalla giornalista americana Mirin Fader che promette di ripercorrere la vita del campione dei Milwaukee Bucks a 360° esplorando non solo la vita cestistica ma anche quella privata della famiglia greca.

Un libro che racconta la povertà, la difficoltà e l’ascesa dei fratelli Antetokounmpo, ma anche del razzismo in Grecia di una famiglia che rimane unita nonostante le difficoltà e sacrifici necessari per realizzare i sogni.

Tradotto da Mauro Bevacqua e Pietro Scibetta, edito da addeditore (448 pagine), il libro va ad infoltire il catalogo degli scritti dedicati al basket da parte dell’editore che vanta titoli quali “Andre Iguodala. Il sesto uomo”, “Kareem Abdul-Jabbar. Sulle spalle dei giganti”, “Basket, uomini e altri pianeti” di Ettore Messina, “Time Out” di Flavio Tranquillo e tanti altri.

Jeff Pearlman, scrittore sportivo, commenta in questo modo il lavoro svolto dalla collega Fader:

“Pensiamo di sapere tutto sulle superstar moderne, poi arriva Mirin Fader che con questo ritratto delicato, dettagliato e illuminante di un uomo che ha vissuto cento vite in ventisei anni. Una lettura fantastica”

Se le premesse sono queste, non ci resta che goderci questa nuova perla del mondo letterario sportivo che non potrà certo mancare nella libreria dei tifosi. Disponibile in ebook a 9,99€ e copertina flessibile a 18,00€.

Leggi anche:

NBA, Dirk Nowitzki su Luka Doncic: “Gioca già come un trentenne”

Evan Fournier: “I back-to-back di Eurobasket sono diversi da quelli NBA”

Svelati i ratings di NBA 2K23: Antetokounmpo vale più di Curry e LeBron