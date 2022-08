NBA, G League: Andre Miller prossimo coach dei Grand Rapids Gold, affiliata Nuggets

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN Andre Miller sarebbe ormai prossimo ad un accordo per rilevare il posto di head coach dei Grand Rapids Gold lasciato vacante da Jason Terry. Ideale staffetta, dunque, sulla panchina della formazione G League NBA affiliata ai Denver Nuggets. ‘Il professore’ Andre Miller, mai All- Star in carriera nonostante numeri notevoli, tornerebbe così in contatto con una delle nove squadre della sua lunga militanza nella lega, ben 17 stagioni. 7 di queste sono proprio trascorse in Colorado.

