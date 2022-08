NBA, Steve Kerr su James Wiseman: “Ci aspettiamo molto da lui”

I Golden State Warriors saranno chiamati a difendere il loro titolo di campioni in carica durante la prossima stagione. Per questo motivo, avranno molta pressione sulle loro spalle. Tuttavia, potranno contare su un roster di elevata qualità, grazie anche al recupero di James Wiseman.

Dopo aver dimostrato lampi di puro talento, la seconda scelta assoluta al Draft NBA 2020 ha saltato tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio. Nonostante la sua assenza, Golden State è stata in grado di conquistare l’anello battendo la concorrenza. A causa di ciò, i californiani sono considerati la squadra da sconfiggere.

Dopo l’esplosione definitiva di Anthony Edwards e la partecipazione allo scorso All-Star Game da parte di LaMelo Ball, ora tocca proprio a Wiseman ripagare la fiducia posta nei suoi confronti. Inoltre, il giovane centro andrà a guadagnare 10 milioni l’anno durante la prossima stagione e ben 12 fra due.

A questo proposito, ecco come si è espresso Steve Kerr:

“Non vedo l’ora che James possa mostrare a tutti il suo incredibile talento. La sua assenza è pesata durante la scorsa stagione, nonostante la vittoria del titolo. Non nascondo che ci aspettiamo molto da lui, ma non ho dubbi che riuscirà a dare un importate contributo.”

Non ci resta altro che aspettare l’inizio della NBA per poter ammirare in azione il giovane talento.

Leggi anche:

NBA, Boston Celtics interessati a Carmelo Anthony

Mercato NBA, faccenda ancora aperta tra Knicks e Jazz per Mitchell

NBA, Jeanie Buss: “Russell Westbrook è stato il nostro miglior giocatore l’anno scorso”