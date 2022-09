Con la nuova stagione alle porte la NBA ha diramato il protocollo anti-Covid che le squadre dovranno seguire: diverse novità rispetto allo scorso anno, come il fatto che non sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherine da parte di giocatori e staff. I giocatori non vaccinati dovranno sottoporsi al tampone ogni settimana, mentre i vaccinati solo in presenza di sintomi.

Le regole del protocollo anti-Covid NBA

La NBA ha diramato il protocollo anti-Covid per la stagione 2022/23. I giocatori non vaccinati dovranno sottoporsi al tampone una volta alla settimana, mentre chi è vaccinato solo se presenta i sintomi: in caso di test positivo, il giocatore o un membro dello staff della franchigia deve immediatamente isolarsi.

NBA’s Health and Safety COVID-19 Protocols for 2022-23 season, per sources: – Once-weekly surveillance testing for unvaccinated players

– Vaccinated players only test when symptomatic

– Isolation immediately upon positive test

– Face masks not required — Shams Charania (@ShamsCharania) August 30, 2022

I non vaccinati non potranno prender parte alla trasferta di Toronto (Canada), mentre si è vaccinato è invitato a sottoporsi alla dose booster per prolungare la protezione al virus. Non c’è più, invece, l’obbligo di indossare la mascherina. C’è fiducia per il controllo della diffusione del virus, come aveva affermato Adam Silver nella riunione con il board of governors NBA di metà luglio:

“Sembra che saremo sulla buona strada per quanto riguarda l’inizio della stagione, in termini di protocolli relativi al gioco, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei nostri giocatori. Negli ultimi 2 anni e mezzo ho imparato a non fare previsioni quando si tratta di COVID, ma solo a dire che saremo preparati per qualsiasi cosa accada”

