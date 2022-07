Jason Terry agli Utah Jazz da assistente NBA di coach Will Hardy

Il profilo di Jason Terry era emerso tra quelli candidabili alla panchina degli Utah Jazz già nelle scorse settimane, prima che la scelta ricadesse su Will Hardy. Ora il progetto The Jet decolla a Salt Lake City, come riportato da Shams Charania di The Athletic.

Jason Terry trova un posto sulla panchina degli Utah Jazz

Per l’ex campione NBA 2011 con la maglia dei Mavericks, attualmente capo allenatore a Grand Rapids in G League, è pronto un ruolo da assistente.

