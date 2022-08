NBA, Boston Celtics interessati a Carmelo Anthony

Dopo l’acquisto di Patrick Beverley, i Los Angeles Lakers si ritrovano con diverse guardie tiratrici all’interno del proprio roster. Fra di esse vi sono Russell Westbrook e Carmelo Anthony. Proprio l’ex giocatore dei New York Knicks potrebbe abbandonare L.A. prima dell’inizio della prossima stagione.

Stando a quanto riportato dal giornalista di The Athletic Jovan Buha, appare molto probabile un cambio di casacca per il giocatore dei Lakers. A questo proposito, ecco come si è espresso:

“Dopo la partenza di Stanley Johnson, i Lakers necessitano di un sostituto altrettanto abile nel gioco difensivo. Il loro obiettivo è quello di acquisire un’ala difensiva forte e strutturata. Non avendo queste specifiche caratteristiche, Melo potrebbe essere ceduto.”

Inoltre, a seguito all’infortunio rimediato da Danilo Gallinari al menisco del ginocchio sinistro durante un match di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, i Boston Celtics avrebbero messo gli occhi proprio sul giocatore dei Lakers. Infatti, Carmelo si è sempre dimostrato un ottimo tiratore in uscita della panchina e potrebbe sopperire alla momentanea assenza di Gallinari.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni questo affare andrà in porto.

Leggi anche:

Mercato NBA, faccenda ancora aperta tra Knicks e Jazz per Mitchell

NBA, Jeanie Buss: “Russell Westbrook è stato il nostro miglior giocatore l’anno scorso”

Two way contract NBA, i giocatori a roster nel 2022-2023: quadro aggiornato