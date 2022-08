Giannis Antetokounmpo non esclude futuro NBA ai Chicago Bulls

Poco meno di 150 km separano Chicago e Milwaukee e Giannis Antetokounmpo non chiude la porta a un trasferimento in Illinois una volta scaduto il suo contratto con i Bucks. Il greco, che da settembre sarà protagonista di Eurobasket 2022 con la sua nazionale, ha ipotizzato lo scenario di mercato durante The Sports Zone, in onda su Fox 32 Chicago.

Giannis Antetokounmpo attratto dai Chicago Bulls

A precisa domanda sulle possibilità di un futuro nella Città del Vento, ecco le dichiarazioni del già MVP NBA:

“ Se fate questa domanda a chiunque giochi a pallacanestro e la risposta è no, vi sta mentendo. È una squadra che ha vinto molteplici titoli, nella quale ha militano uno dei giocatori più forti, se non il più grande di sempre nella storia del gioco. È scontato che a chiunque piacerebbe giocare per Chicago. Non si sa mai cosa può riservare la vita, magari finirò lì, ma ora sono concentrato su Milwaukee.”



