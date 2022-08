Calendario NBA, Bucks Celtics e Sixers e Knicks completano programma Natale 2022

Shams Charania di The Athletic ha svelato le due partite rimaste pendenti delle cinque in programma nel NBA Christmas Day 2022. Sotto l’albero vedremo in campo il prossimo 25 dicembre anche Giannis Antetokounmpo e i suoi Bucks contro i Boston Celtics campioni NBA e i Sixers di James Harden e Joel Embiid contro i New York Knicks.

NBA Christmas Day 2022: le cinque partite che vedremo a Natale

In ballo gli orari, ma salvo variazioni la cinquina dovrebbe essere così composta:

Bucks @ Celtics

76ers @ Knicks

Suns @ Nuggets

Lakers @ Mavericks

Grizzlies @ Warriors

