NBA, Steph Curry e la top 5 ogni epoca del suo Basketball Camp: c’è Nico Mannion

È andata in archivio da una decina di giorni la settima edizione del Basketball camp organizzato da Stephen Curry in collaborazione con Under Armour. Dopo due anni di stop, il fresco campione NBA ed MVP delle Finals 2022 è tornato a radunare a San Francisco giovanissimi, ragazze e ragazzi, per restituire loro qualcosa della sua grande esperienza ai massimi livelli.

Nico Mannion votato da Steph Curry nella top 5 All-time del suo camp

Sulla piattaforma Boardroom, creata da Kevin Durant e dal socio in affari Rich Kleiman, Steph Curry ha svelato la top 5 dei partecipanti al suo camp fino a oggi.

“Dennis Smith Jr. sicuramente, perché faceva parte del primissimo gruppo. Anthony Edwards, Cole Anthony, Nico [Mannion] era tosto, vinse il torneo 1 vs 1 nel suo anno di Camp [2018 ndr]. Poi Azzi Fudd e Cam Brink la sesta, quindi prime due ragazze ad aver partecipato. Oggi ne abbiamo 13.”

Un grande onore per Nico Mannion l’essere stato inserito in questa lista da un ex compagno del calibro di Steph Curry, con il quale il rapporto di stima reciproca è consolidato.

