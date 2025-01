NBA, Miami litiga ancora con Jimmy Butler e lo sospende per 2 partite

È successo nuovamente: Jimmy Butler è stato sospeso dai Miami Heat a causa di ripetuti comportamenti dannosi nei confronti della squadra. La franchigia della Florida ha deciso di mettere fuori squadra la propria stella per altre due partite, motivando il tutto attraverso la pubblicazione del seguente comunicato:

“Abbiamo sospeso Jimmy Butler per due partite per una continua mancanza di rispetto nei confronti delle regole della squadra e per condotta insubordinata che nuoce al club, compresa l’assenza odierana all’imbarco per il volo verso Milwaukee.”