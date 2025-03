NBA, Jimmy Butler chiaro: “Farò la parte del cattivo”

Nella notte tra martedì e mercoledì si assisterà allo scontro tra i Golden State Warriors e i Miami Heat. Il match avrà una carica emotiva particolare soprattutto per Jimmy Butler. Infatti questa sarà la prima occasione in cui il neo acquisto dei californiani si troverà ad affrontare i suoi ex compagni di squadra.

Dopo una faida durata diversi mesi tra il giocatore ed il proprietario di Miami Pat Riley, Butler è approdato agli Warriors a seguito di una trade lo scorso mese. In vista della partita, ecco come si è espresso al giornalista Anthony Slater di The Athletic a riguardo:

“Non sarà semplice per me. Sono pronto a competere e a dare il massimo per condurre la squadra alla vittoria. Posso comprendere la frustrazione dei tifosi. Qualcuno deve essere sempre dipinto come il cattivo della situazione. Non ho mai avuto paura ad accettare questo ruolo. Sono pronto, quello che conta è vincere.”

Il giocatore ha poi mandato una frecciatina nei confronti della sua ex società, colpevole di non essere abbastanza flessibile nell’accogliere sue specifiche richieste:

“La mentalità qua agli Warriors è completamente diversa che a Miami. Per fare un semplice esempio, qualora dicessi che non mi trovo bene a giocare con la fascia rossa, la società mi direbbe: ‘Fai come vuoi, indossane una bianca, nera, viola, quello che conta è che tu ci conduca al successo’.”

A seguito del lieve infortunio subito da Stephen Curry, toccherà proprio Butler guidare Golden State ad una fondamentale vittoria per evitare lo spauracchio dei Play-in. Da quando veste la maglia giallo-blu il giocatore sta mantenendo medie di 17.6 punti, 6.5 assist e 6.1 rimbalzi ad allacciata di scarpa.

