NBA, onore epocale per Bill Russell: ritirato il numero 6

C’è sempre una prima volta. La NBA ha accolto la richiesta di ritirare permanentemente la canotta numero 6 per celebrare la figura di Bill Russell, scomparso recentemente all’età di 88 anni, come aveva suggerito in un primo momento Magic Johnson.

Dalla prossima stagione i giocatori NBA non potranno più scegliere il numero appartenuto a Bill Russell. Una decisione che è già storia, in quanto è la prima volta che la lega decide di omaggiare un giocatore con una tale onorificenza.

È la stessa NBA che lo annuncia con una serie di comunicati in cui specifica che i giocatori che al momento vestono la casacca numero 6 (tra cui LeBron James) potranno conservarla fino al naturale ritiro da parte di tutte e trenta le franchigie.

The life and legacy of 11-time NBA champion and civil rights pioneer Bill Russell will be honored by retiring his uniform number, 6, throughout the league. The iconic Naismith Memorial Basketball Hall of Famer will be the first player to have his number retired across the NBA. pic.twitter.com/OSVx02bQDl

