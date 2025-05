NBA, i Miami Heat pronti alla rivoluzione. Adebayo: “Faremo grandi cambiamenti”

Siamo di fronte ad un cambiamento importante all’interno dei Miami Heat? Sentendo le parole dei principali protagonisti, la risposta è affermativa. Dopo la bruciante eliminazione per 0-4 al primo turno dei Playoff NBA 2025 contro i Cleveland Cavaliers, la franchigia della Florida è attesa a mosse di primo piano per ritrovare lo splendore di un tempo. La serie contro i Cavs ha messo in luce tutti i limiti della compagine allenata da coach Erik Spoelstra, il quale non ha voluto trovare scuse:

“Le ultime due partite sono state imbarazzanti. Cleveland ha un’ottima squadra, ma noi — irrazionali come siamo — pensavamo di avere una chance di vincere questa serie. Loro ci hanno dimostrato perché non eravamo pronti.”

Stesso discorso per Bam Adebayo che ha svelato come Pat Riley si stia già muovendo per capire come risalire la china:

“Ci saranno un sacco di cambiamenti quest’estate. È solo il mio punto di vista, sapendo come si comporta e come lavora il signore coi capelli argentati. Perciò è meglio che siate preparati”.

