NBA, la CCTV rilascia un comunicato contro Daryl Morey

La CCTV, ovvero la televisione pubblica cinese, non ha certamente a cuore le sorti di Daryl Morey. Nella giornata di ieri infatti, la CCTV ha rilasciato un comunicato abbastanza duro:

Secondo la stampa americana, questo è un chiaro messaggio per le franchigie che volessero assumere Daryl Morey. Dopo la separazione tra il General Manager e gli Houston Rockets, la Cina spererebbe in una completa sparizione di Morey dal mondo NBA.

La questione Morey-Cina è nata lo scorso ottobre, quando il GM pubblicò un tweet a sostengo dei manifestanti di Hong Kong, che protestavano contro l’influenza del governo cinese nell’area. Il tweet era stato accolto negativamente dalla Cina, che aveva sospeso gli eventi e la trasmissione delle partite NBA. Morey si assunse la responsabilità delle sue azioni, dichiarando di parlare per se stesso e non per gli Houston Rockets o per la NBA.

Chinese Basketball Association announced that they will cut off all cooperation with Houston Rockets. Rockets former superstar Yao Ming is the president of CBA. pic.twitter.com/FDviYAQDV3