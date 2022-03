La tv statale cinese torna a trasmettere NBA dopo un anno e mezzo

La partita andata in scena nella notte tra Utah Jazz e Los Angeles Clippers ha un significato che va oltre il risultato sportivo e il piacere di aver ritrovato Paul George in ottima forma.

Diritti tv NBA in Cina: si ricuce lo strappo con CCTV

Lato business si è infatti trattato del primo match NBA trasmesso da CCTV, l’emittente statale cinese, dopo l’oscuramento deciso in risposta all’aperto sostegno manifestato da Daryl Morey verso le proteste ad Hong Kong nel 2019. Salvo rarissime eccezioni, come Gara 5 Finals 2020, i 18 mesi di mancate messe in onda sono coincisi ovviamente con minori introiti per la lega di Adam Silver. Un portavoce di CCTV ha definito la modifica parlando ad AFP di “normale sistemazione di broadcasting”, sottolineando peraltro gli atteggiamenti cordiali mantenuti da NBA di recente nei confronti della Cina.

