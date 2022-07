NBA, inizia il processo a Miles Bridges: accuse di violenza e abuso domestico

L’ala degli Charlotte Hornets, Miles Bridges sta vivendo il periodo peggiore della sua vita. Il ventiquattrenne è stato arrestato lo scorso 29 Giugno a causa delle accuse di violenza domestica della moglie.

La moglie Mychelle Johnson ha infatti postato sui social media, foto di violenze subite e dei danni riportati sul corpo e sul viso.

La procura rende ufficiali le accuse contro Miles Bridges, si va al processo

Nella mattinata, la procura distrettuale della Contea di Los Angeles ha annunciato pubblicamente le accuse contro il cestista: violenza domestica su un genitore e abuso minorile. La procura ha accompagnato tale annuncio con un comunicato ufficiale.

“La violenza domestica può creare traumi fisici, mentali ed emozionali che hanno un impatto importante su chi ne subisce. I bambini vittime di violenza domestica sono i soggetti più vulnerabili e l’impatto su di loro è incommensurabile. Il signor Bridges dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni in tribunale, e l’Ufficio dei Servizi alle Vittime darà il proprio pieno supporto alle vittime in questo difficile processo.”

Miles Bridges non ha commentato in alcun modo le accuse, non rendendo pubblica neanche la notizia dell’arresto. Gli Hornets avevano esteso la qualifying offer sul giocatore, in modo da poter pareggiare qualsiasi offerta gli venisse fatta. Il giocatore però, è stato arrestato il giorno prima dell’inizio della Free Agency 2022.

La franchigia e la lega hanno commentato in modo simile l’accaduto, preferendo non entrare nel dettaglio della vicenda:

“Siamo informati riguardo le accuse che sono state perpetrate verso la figura di Miles Bridges. Si tratta di un processo importante che continueremo a monitorare. Considerato il valore legale dell’accaduto, ci limitiamo a non rilasciare commenti a riguardo.”

Leggi anche:

NBA, telefonata tra i Big Three Lakers: James, Davis e Westbrook pronti al riscatto

NBA, Ayton dimentica la free agency? Sono felice

Mercato NBA, James Harden: Ho chiesto a Morey di prendere giocatori da titolo e di darmi il resto