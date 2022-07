NBA, telefonata tra i Big Three Lakers: James, Davis e Westbrook pronti al riscatto

Nonostante le incessanti indiscrezioni intorno ai Los Angeles Lakers ed sulle possibili trade per liberarsi della guardia Russell Westbrook, lui, LeBron James ed Anthony Davis sembrano essersi trovati sulla stessa frequenza per cominciare la stagione assieme.

Secondo gli insider americani, il Big Three Lakers si sarebbe raggiunto al telefono per ribadire gli intenti comuni:

Los Angeles Lakers’ Big 3 of LeBron James, Anthony Davis and Russell Westbrook huddled for a phone conversation to confirm their commitment to each other through the uncertainty, league sources told @YahooSports: https://t.co/7a4Ykdgo6V

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 18, 2022