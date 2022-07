NBA, Ayton dimentica la free agency? “Sono felice”

La carriera di Deandre Ayton ai Phoenix Suns, soltanto qualche settimana fa, pareva essere giunta al termine. Insormontabili i dissidi sul rinnovo di contratto, che sarebbe dovuto essere max per il giocatore ma non per la franchigia che lo scelse nel 2018. Non a caso il nome del ventitreenne cominciava a circolare nelle varie ipotetiche trade. L’offerta degli Indiana Pacers ha ribaltato ogni aspettativa.

Futuro a Phoenix

Deandre Ayton non ha ricevuto alcuna offerta da restricted free agent fino a quando non si sono fatti avanti i Pacers con un quadriennale da 133 milioni di dollari, pochi giorni fa. I Suns però si sono attivati immediatamente per pareggiare questa offerta, svelando il desiderio di non perdere il classe ’98 nonostante fossero restii a proporgli un contratto al massimo salariale. E anche il giocatore si è detto contento di restare dove è cresciuto:

“Sono felice. Il processo è finito. Metto tutto questo dietro di me e mi concentro solo sul rincorrere il titolo nella prossima stagione con i miei fratelli.”

Anche l’head coach Monty Williams ha espresso la sua felicità per il ritorno di Ayton:

“Sono felice per Deandre anche perché so che questo è ciò che voleva. Vuole essere in quella classe di giocatori che è considerata in un certo modo.”

Con il rinnovo di Ayton svaniscono definitivamente anche i malumori sorti in occasione di gara 7 contro i Dallas Mavericks, quando il centro ha speso metà partita seduto sulla panchina. Tutti sono pronti ad andare avanti.

