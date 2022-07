Mercato NBA, Kenrich Williams rinnova con OKC

Kenrich Williams ha trovato un accordo per il rinnovo di contratto con gli Oklahoma City Thunder. Il classe ’94 ha messo la firma su un’estensione contrattuale di quattro anni a 27.2 milioni di dollari che partirà dalla stagione 2023/2024, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Il salto di Williams

Il numero 34 dei Thunder uscirà così da un contratto non garantito a 2 milioni di dollari per entrare in uno completamente protetto. Con questo rinnovo, Kenrich Williams è il secondo giocatore di OKC non selezionato al Draft a firmare un’estensione. Il primo è stato Luguentz Dort che ha siglato un contratto quinquennale a 82 milioni di dollari.

Dopo quattro stagioni alla Texas University, Williams non è stato scelto al Draft 2018. I New Orleans Pelicans hanno creduto in lui dandogli la possibilità di giocare 85 partite in due anni con una media di 4.8 punti, 4.8 rimbalzi e 1.7 assist.

Nel novembre del 2020 è avvenuto il passaggio a Oklahoma. Qui Williams si è imposto, specialmente nel primo anno, giocando 115 partite in totale. Lo scorso campionato ha messo a referto una media di 7.7 punti, 4.3 rimbalzi e 2.3 assist.

