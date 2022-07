Mercato NBA, James Harden: “Ho chiesto a Morey di prendere giocatori da titolo e di darmi il resto”

Se il nuovo contratto di James Harden non è ancora stato definito con i Philadelphia 76ers è perché il Barba sta lasciando carta bianca a Daryl Morey nel trattare nuovi giocatori sfruttando lo spazio salariale previsto. Queste le parole di Harden a riguardo:

“Ho discusso con Daryl e mi hanno spiegato come potevamo migliorare e qual era il valore di mercato di alcuni giocatori. Ho detto a Daryl di migliorare il roster, ingaggiare i giocatori di cui avevamo bisogno e darmi gli avanzi. Voglio vincere così. Voglio giocare per il titolo. Questo è tutto ciò che conta per me a questo punto. Sono disposto a prendere meno per essere in grado di farlo.”

Harden sarebbe eleggibile per firmare un contratto al massimo previsto da 251 milioni di dollari in 5 anni o di 194 milioni di dollari in 4 anni. Dall’inizio della offseason, i Sixers hanno ingaggiato PJ Tucker, Danuel House e Trevelin Queen e hanno anche acquisito De’Anthony Melton tramite scambio.

“Abbiamo molto più spessore nella rosa. Questo è qualcosa di cui avevamo bisogno. Se guardate il nostro roster ora, siamo posizionati per andare oltre. Mi piace come il confronto con le altre squadre della lega.”

In 21 partite di stagione regolare dopo il suo trasferimento dal Brooklyn, l’ex Rocket – che quest’estate ha fatto delle sue condizioni fisiche la sua priorità assoluta – ha registrato una media di 21 punti, 7.1 rimbalzi e 10.5 assist a partita, ma non è mai sfuggito alle critiche.

“Non ascolto molto quello che dice la gente, non stavo bene la scorsa stagione e ho comunque quasi registrato una tripla doppia di media. Se qualcun altro, qualcuno, avesse queste medie, se ne parlerebbe come una stella. La gente mi vedeva con una media di 40, 30 punti, quindi hanno considerato l’ultima stagione come deludente. Ora sto bene fisicamente e mentalmente e non vedo l’ora di iniziare.”

