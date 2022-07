NBA, Jabari Smith Jr continua a convincere in Summer League

La terza scelta al Draft 2022, Jabari Smith Jr sta continuando a fare bene nelle sue prime uscite in maglia Rockets, durante la Summer League di Las Vegas.

Il giocatore in maglia #1 ha portato a casa la sua prima doppia doppia in NBA, collezionando 19 punti e 10 rimbalzi, che non sono però bastati per evitare la sconfitta contro Portland.

Houston si è resa protagonista di una serata caratterizzata dalla bassa precisione al tiro, segnando solamente 7 triple su 38 tentativi; dato che ha influenzato pesantemente i soli 47 punti segnati tra il secondo e l’ultimo quarto di gara.

Jabari Smith Jr brilla in una serata di ombre per i suoi Rockets: prima doppia-doppia in carriera NBA

Jabari Smith Jr è risultato comunque affidabile con il suo 53.8 dal campo, anche se la maggior parte delle sue realizzazioni sono valse due punti. Il prodotto di Auburn infatti ha terminato la gara con uno 0-5 da tre punti che mette in mostra una necessità di miglioramento per quanto riguarda il tiro da dietro l’arco.

Gli Houston Rockets si ritrovano un punteggio di due vittorie e due sconfitte in Summer League, mentre si apprestano a giocare contro i Sacramento Kings il prossimo sabato.

Tutti i tifosi di H-Town sono impazienti di vedere il loro gioiellino fare grandi cose sui parquet della lega.

