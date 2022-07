Marcus Smart è entusiasta dei nuovi arrivi in casa Boston Celtics: dal mercato sono infatti arrivati sia Malcolm Brogdon che Danilo Gallinari, due veterani che daranno un grande contributo alla causa dei Celtics. Per il Defensive Player of the Year 2022 l’obiettivo resta sempre lo stesso: lottare per vincere il titolo NBA.

Marcus Smart: “Con Gallinari e Brogdon abbiamo alzato l’asticella”

Intervistato da The Athletic, Marcus Smart ha parlato del mercato svolto finora dai Boston Celtics. In particolare Smart si è concentrato sugli arrivi di Malcolm Brogdon e Danilo Gallinari, due giocatori che porteranno molta esperienza nel roster dei Boston Celtics, sempre utile se si vuole vincere il titolo:

“Eravamo così vicini dal conquistare l’anello. Penso davvero che Malcolm sia in forma e, insieme a Gallo, ci aiuteranno ad arrivarci. Adoro il mercato che stiamo facendo. Hai due veterani che possono nutrirsi a vicenda, che possono fare le rotazioni difensive e aiutare questa squadra in tanti modi. Penso che si adatteranno perfettamente, nessuno di noi avrà tutta la pressione per guidare la squadra. Lo faremo tutti insieme. Abbiamo scelto due giocatori di talento, molto bravi che si sono davvero affermati in questo campionato a modo loro, facendo quello che gli riesce meglio. Ovviamente sappiamo tutti cosa porta Malcolm, sappiamo cosa porta Gallo: è semplicemente eccitante aggiungere questi ragazzi. Quindi sono entusiasta, non vedo l’ora di essere in palestra con loro, non vedo l’ora di lavorare con loro”

I Boston Celtics del futuro

Con l’arrivo di Brogdon e di Gallinare i Boston Celtics non ci guadagnano solo in esperienza, ma anche in profondità. Per Marcus Smart sarà fondamentale trovare il ritmo giusto, così da competere sin da subito per l’anello:

“Penso che sia sempre utile avere più profondità, perché più c’è e più aiuta la tua squadra. Per noi, come squadra giovane, è la prima volta che ci troviamo in questa fase della competizione e abbiamo bisogno di più profondità. Avere più opzioni è sempre una buona cosa. Siamo entusiasti, qualsiasi aiuto possiamo aggiungere per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo, lo prendiamo. Bisogna entrare nel ritmo e andare avanti, ci aiuterebbe davvero. Siamo andati in guerra per arrivare ai Playoff, poi un’altra per arrivare alle Finals: penso che questo ci aiuterà a evitare molti infortuni”

