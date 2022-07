Paolo Banchero è pronto a conquistare la NBA: tutti sono curiosi di vedere l’azzurro all’opera e, tra questi, c’è anche Draymond Green. Il numero 23 dei Golden State Warriors ha parlato del talento azzurro appena sbarcato a Orlando: i Magic devono essere pronti a valorizzare Banchero, perché sarà lui che alzerà il livello della squadra.

Durante il suo podcast, Draymond Green ha parlato di Paolo Banchero e dell’impatto che avrà sulla NBA e sugli Orlando Magic. Per il giocatore degli Warriors l’italiano è l’uomo giusto per i Magic per tornare ad essere competitivi e, per questo motivo, dovranno essere molto bravi a valorizzarlo:

“Subito prima del Draft ho twittato su Paolo Banchero, e penso che i Magic potrebbero aver visto il mio tweet visto che, all’improvviso, lo hanno scelto: nessuno sapeva che l’avrebbero preso, quindi le notizie viaggiano veloci in NBA, ho twittalo e alla fine loro lo scelgono. Penso che Paolo faccia parte di quel tipo di giocatori molto speciali,per via delle cose che fa in campo anche senza segnare. Sì ha segnato, ma è nelle azioni in cui non aveva palla che si è distinto. Trascina i compagni, è decisivo a fine partita. Quando è stata l’ultima volta che abbiamo visto i Magic lottare in quel modo per vincere? Spero che questa franchigia sia pronta per questo giocatore perché è un vincente: ha giocato quelle partite della Summer League come se fossero le finali NBA, con la stessa intensità.

Se non funziona, tutti diranno che è colpa di Paolo perché non c’era o che non era quello che ci aspettavamo: non sto dicendo che non sarà colpa sua, ma solo che non diciamo mai il contrario. Quindi lo dico prima: spero che i Magic siano pronti a valorizzare questo ragazzo perché è speciale. L’ho detto quando era a Duke, ha qualcosa in più e lo vuole dimostrare, non si vede molto spesso nella NBA”